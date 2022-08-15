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تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

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خيانة
Native
Teads
الإثنين، 15-08-2022 11:46 ص
حالة من الصدمة انتابت زوجة بعد عامين من زواجها، حيث اكتشفت أن زوجها يخونها مع سيدة أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج.
قررت الزوجة رفع دعوى طلاق، حيث قالت أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت من زوجها منذ عامين بعد خطبة استمرت 9 شهور ، وأن زوجها سافر بعد الزواج لأنه يعمل بالخارج .

وأضافت: على الرغم من الكدر الذي كنت ألقاه من أسرة زوجي ، لكني كنت أصبر من أجله ، ولطالما طالبته أن يأخذني لأقيم معه بالخارج لكنه كان يرفض بحجة أنه غير مستقر هناك رغم إقامته بذلك البلد منذ فترة طويلة .

وتابعت: طلبت من شقيق صديقتي الذي يعمل بنفس البلد مع زوجي أن يذهب ليسأل عنه ، وهناك اكتشفت المصيبة ، حيث أن زوجي مرتبط بسيدة هناك وأنجب منها طفلين دون زواج ، وعندما واجهته بما حدث اتهمني أنني أتجسس عليه وأغلق الهاتف في وجهي لذا قررت رفع تلك الدعوى .
 

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