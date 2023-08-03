تقيم معه في الحرام.. العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل جوال في ثلاجة بالإسكندرية

الخميس، 03-08-2023
01:44 م
كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية
، غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل جوال بلاستيك بثلاجة في شقة بشارع الترعة المردومة.
وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "م.ج.ح" 31 عامًا، له معلومات جنائية.
وتبين من التحريات أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها.
وبحسب التحريات، تعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.
وكان مأمور قسم شرطة الرمل ثان، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.
وباستصدار إذن من النيابة العامة، انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بالتنسيق مع الأدلة الجنائية، إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتبين من الفحص، العثور على جثة سيدة داخل جوال بلاستيك في الثلاجة بالشقة المشار إليها وبها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.
وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص" 30 عامًا، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ووجه اللواء خالد البري، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية
، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها.
تحرر المحضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.