تقلبات كبيرة بطقس الغد وتحذيرات من تخفيف الملابس

الأحد، 14-03-2021
10:11 م
حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، من تقلبات كبيرة
يشهدها طقس يوم غد الإثنين.
وقال في تصريحات متلفزة إن البلاد عادة ما تشهد اضطرابات في الأحوال الجوية مع نهايات الفصول.
وحذر شاهين المواطنين من تخفيف الملابس، متوقعًا حدوث تقلبات جوية حادة وسريعة، كما يمكن حدوث ظواهر جوية خاصة بالفصول الأربعة في يوم واحد.
وذكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه يتبقى أسبوع واحد وينتهي فصل الشتاء رسميًا وجغرافيًا، لافتًا إلى أن الأسبوع الجاري يشهد طقسا ربيعيا.
وأشار إلى أن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح الباكر يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 13، جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 14.