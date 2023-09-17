تقرير جديد يكشف مفاجأة عن الحالة العقلية لآكلة طفلها بالشرقية





عقدت محكمة جنايات الزقازيق الجلسة التاسعة من محاكمة السيدة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وتناول أجزاء منه.

وأكدت اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، والتي تم تكليفها بفحص المتهمة، أنها لم تتظاهر في مناظرتها ولم تدل بشهادة زائفة، كما أنها ليست مصابة بالجنون أو تدعي ذلك.

سابقا، زعمت المتهمة أنها تعرضت للسحر الذي دفعها لارتكاب الجريمة الشنيعة، وأكدت أيضا أنها ليست مجنونة.

وأدلت الأم المتهمة "هناء م.ح" بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة أنها ليست مجنونة ولا تعاني من الصرع، بل تعاني من أعمال سحر ودجل.

وأضافت أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت للسحر وأنها يجب أن تفعل أي شيء لفكه والتخلص منه، وأوضحت أنها قتلت طفلها للتخلص من بعض الأمور الغريبة والمريبة التي كانت تعاني منها، وشعرت بالارتياح بعد أن قتلته وطهّرت جثته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي بلاغ بضبط ربة منزل تُدعى "هناء م.ح"، تبلغ من العمر 30 سنة، وتُتهم بقتل طفلها "سعد م.س" في منزلها بقرية أبوشلبي التابعة لمركز فاقوس.

ووفقا للتحريات الأولية، فإن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقد قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل المنزل في قرية أبوشلبي بمركز فاقوس.

تم القبض على الأم المتهمة واحتجازها بتصرف النيابة العامة التي تم إبلاغها لبدء التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وأصدرت أمرا بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.