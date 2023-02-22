تقترب من 100 جنيه للكيلو.. قفزة كبيرة في أسعار الدواجن اليوم





شهدت أسعار الدواجن الطازجة اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة وصلت إلى 94.23 جنيه بالأسواق، بزيادة 4.11 جنيه، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا، لكن ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، أحدثت خللا في السوق أدى لنقص المعروض.