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مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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تفاوت أسعار الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار
أرشيفية
الجمعة، 22-01-2021
04:39 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف
الدولار
أمام
الجنيه
اليوم الجمعة تفاوتًا ملحوظًات حسب سعر يوم أمس الخميس.
وجاء هذا حسب بيانات البنك المركزي المصري نظرًا لعدم وجود تعاملات اليوم الجمعة.
وننشر ال
أسعار
على النحو التالي:
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الدولار
أسعار
الجنيه
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