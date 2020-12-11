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تفاعل واسع عقب نشر "ميدو" صورة له رفقة "الخطيب"

"ميدو" وصورة له رفقة "الخطيب"
"ميدو" وصورة له رفقة "الخطيب"
 
الجمعة، 11-12-2020 09:15 م المصريون
حازت صورة نشرها نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" عبر "تويتر" رفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تفاعل واسع من الجمهور.

وتأتي الصورة وسط أجواء متقلبة تحيط بنادي الزمالك عقب وقف رئيسه مرتضى منصور، والاعتداء اليوم على رئيس اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء أيمن يونس.

وكتب أحد المعلقين "ميدو أنا احترمه جدا لأنه متصالح مع نفسه ويقول رأيه بشجاعة حتى لوكان العالم كله ضده لا يتراجع، زد على هذا كل مشواره الرائع في ملاعب أوروبا وقد كان نجم وعنوان غلاف كل الصحف هناك، لو كان له بعض التواضع والانضباط السلوكي لرأينا ما يصنعه صلاح ومحرز مجرد لعب أطفال".

وقال آخر: "صوره اجمل ما فيها الريس ..ربنا يديم عليك نعمة الصحه و محبة الناس يا ريس".

وذكر ثالث: "ميدو بصراحة انت فيك حاجات كتير حلوة رغم انك زملكاوى بس بحب احترامك لاهلى وديمن شايف وعارف انى الأهلى كيان كبير ومقدر ده اهلاوى وافتخر".
 

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