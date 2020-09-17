تفاصيل ولادة رضيعة على متن طائر .. ومصر للطيران تمنحها مجانية مدي الحياة

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مصر للطيران
مصر للطيران
الخميس، 17-09-2020 11:32 م المصريون ـ متابعات
كشف الدكتور معتز فتحي، الطبيب التي قام بإجراء عملية ولادة لسيدة على طائرة مصر للطيران تفاصيل العملية التي أجريت في الجو.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه فوجيء بطاقم الضيافة يطلب من أي طبيب متواجد على الطائرة الإعلان عن نفسه، وعلى الفور أبلغتهم أنه طبيب أطفال فطلبوا منه الحضور حيث الحالة، مضيفًا: "سألتها عن الأعراض التي تشعر بها وعن تاريخها المرضي، فوجدت أنها لا تعاني من مشكلات وتأكدت أن الجنين في مكانه الصحيح".
وواصل قائلًا :"بدأنا في استخدام الأدوات الموجودة بالطائرة لإجراء العملية بالتعاون مع طاقم الضيافة وقمنا بالعملية وطلبت الهبوط الاضطراري للطائرة.. وأشكر طاقم الضيافة في مصر للطيران الذين قدموا مساعدة كبيرة لي وللركاب خلال العملية".
وذكر عملية الولادة تمت فى مطبخ الطائرة بمساعدة مضيفي الطائرة، واستغرقت 3 ساعات، مضيفًا: "وهذه أول عملية ولادة أشارك بها منذ تخرجي من كلية الطب".
 

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