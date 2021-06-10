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تفاصيل وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بالسجن.. دفنوا معه «سرًا كبيرًا»

وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بالسجن.
وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي بالسجن
Native
الخميس، 10-06-2021 11:19 ص
قال أفيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت إن ضابطا في المخابرات العسكرية توفي في السجن الشهر الماضي كاد أن يتسبب عمدا في كشف «سر كبير»، مما يقدم تفاصيل عن الوفاة الغامضة التي شغلت البلاد.

كانت أنباء وفاة الضابط يوم 17 مايو قد ظهرت على السطح هذا الشهر ومُنع اسمه من النشر وأنه كان يخدم في وحدة تكنولوجية ووجهت إليه اتهامات في مخالفات أمنية لا تشمل التجسس لصالح قوى أجنبية.

وأكد كوخافي في كلمة بثها التلفزيون الإسرائيلي «ارتكب جرائم في غاية الخطورة. ارتكبها وهو يعلم ذلك، ارتكبها عن عمد، لأسباب لا أعرف كيف أصفها».

وأوضح أن السلطات وضعت الضابط في السجن «لحماية سر كبير كاد أن يتسبب في كشفه، وهو ما منعنا حدوثه في اللحظة الأخيرة».




 

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