الأربعاء 23 مارس 2022
توقيت مصر 20:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يعلق على فبركة صور جنسية لفتاتين وانتحارهما

عروض حجز طيران ناس

ننشر أول صورة للتُربي الذي أخرج جثة سيدة من القبر وعاشرها جنسيًا ثم أحرقها

صعود جديد للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء

« يارب خدني نفسي أموت».. حنين حسام تنهار داخل قفص المحكمة

هل تذكرون ريم الشمري التي أهانت المصريين؟. القضاء الكويتي يحسم القضية

رهف القحطاني «وذ نكهة» تصدم الجميع بالكشف عن عدد زيجاتها

بعد الجدل.. حلا شيحة تظهر للرد على خلها الحجاب

صدمة.. انتحار يوتيوبر شهير بسبب الاكتئاب

إعفاء.. قرار مفاجئ من «الخطيب» بشأن ثلاثي الأهلي

ADS
 

تفاصيل وفاة سيدة أثناء جلسة تخسيس

images
ا
Native
Teads
الأربعاء، 23-03-2022 10:39 ص
تجري جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، التحقيقات حول حادث وفاة سيدة أثناء إجراء جلسات للتخسيس، داخل مركز طبي بمنطقة الهرم.
كما طلبت جهات التحقيق بالجيزة، سرعة التحريات الأمنية، التي يجريها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب وفاة السيدة داخل المركز الطبي، خلال إجرائها جلسات للتخسيس.
البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بوفاة سيدة داخل مركز طبي بالهرم، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، ولقيت مصرعها خلال الجلسة.
كما أجرى فريق البحث التحريات الأولية عن الحادث، واستعلم عن التراخيص المطلوبة لتشغيل المركز، واستمع لأقوال عدد من العاملين به، والمدير المسؤول عنه، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة، التي تجري الأن التحقيق في الواقعة.
 

إقرأ ايضا

2052955781640178611

السيسي يعلق على فبركة صور جنسية لفتاتين وانتحارهما

2018_9_12_7_57_25_944

ننشر أول صورة للتُربي الذي أخرج جثة سيدة من القبر وعاشرها جنسيًا ثم أحرقها

280120

« يارب خدني نفسي أموت».. حنين حسام تنهار داخل قفص المحكمة

أخبار متعلقة

04-03-22-249446868

كاميرا مراقبة توثق مفاجأة بشأن العثور على جثة مقطعة نصفين

image

ليس كويتيًا.. التوصل إلى هوية الجثة المشطورة نصفين في الهرم

image

حلاق يذبح نفسه أمام المارة في الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة