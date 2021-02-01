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تفاصيل هتك عرض الفنانة «عبير» على يد 3 أشخاص داخل شقتها

فنانه
ارشيفية
 
الإثنين، 01-02-2021 11:10 ص المصريون

كشفت الفنانة "عبير. أ"، عن تفاصيل تعرضها للسرقة وهتك العرض داخل شقتها بالقوة من طرف 3 أشخاص، داخل كمبوند بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.
واستمعت نيابة أكتوبر، لأقوال الفنانة والتي أكدت أنها فوجئت بـ3 أشخاص يطرقون الباب عليها، ويخبرونها أنهم من شركة الغاز، فتوجهت إلى باب الشقة وقامت بفتحه، وعقب دخولهم قام أحدهم بكتم أنفاسها، ورفع الآخر سلاحًا أبيضًا وهددها بالقتل.
وأضافت الممثلة الضحية- حسب الوطن-، «بعد كده فضلوا يلفوا في الشقة، ودخلوا أوضة النوم وأخدوا 65 ألف جنيه كانوا معايا في الدولاب.. وبعدين حد فيهم مسك حبل وحاول يربطني، وأثناء ذلك قاموا بتقطيع ملابسي.. ولقيت واحد فيهم اتهجم عليا حاول يتغصبني ومسك أجزاء من جسمي.. وفضلت أصرخ سابوني وجريوا».
وعقب الانتهاء من سماع أقوال الضحية، أجرت النيابة العامة مواجهة بينها بين المتهمين الثلاثة، وتم عرضهم عليها، وتعرفت عليهم أثناء التحقيق، وانهارت وأشارت إلى المتهم الذي قطع ملابسها وحاول مواقعتها كُرهًا.
 

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