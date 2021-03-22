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تفاصيل مقلب رامز جلال داخل الملاهي السعودية في رمضان

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رامز جلال
 
الإثنين، 22-03-2021 02:53 م المصريون

أصبح برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان من كل عام، وجبة أساسية إلى جانب وجبة الإفطار، والتي حافظ عليها لما يقرب من 10 سنوات.
وتستعد قنوات " إم بي سي"، لعرض البرنامج هذا العام، والذي تم تصويره داخل الملاهي السعودية لأول مرة تحت عنوان "رامز مريض نفسي"، وتدور فكرة المقلب الذي سوف يتعرض له ضيوف رامز جلال، والذي تم تنفيذه داخل مدينة الملاهي السعودية، فإنه يحضر الضيف ويمر بمغامرة داخله، وفي النهاية يسقط من ارتفاع كبير بالمياه.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن أسماء بعض ضيوف برنامج رامز،حيث أكد مقدم برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن بعض نجوم كرة القدم المصرية قد انتهوا خلال الأيام الماضية من تصوير حلقاتهم في البرنامج، الذي لم يتأكد اسمه النهائي بعد.
وأوضح أن الضحايا هم محمد مجدي قفشة، ومحمد هاني، ومروان محسن، لاعبا النادي الأهلي المصري، ومحمود جنش، لاعب نادي الزمالك.
وكتب عمر بيع ياسين :"أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج (رامز مريض نفسي)".

 

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