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تفاصيل مقتل رئيس تشاد أثناء مشاركته في الحرب على الجبهة

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رئيس تشاد
 
الثلاثاء، 20-04-2021 07:22 م المصريون

كشف زعيم المتمردين في تشاد، محمد مهدي علي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن حادثة مقتل رئيس البلاد، إدريس ديبي، الذي دخل في القتال الدائر بالبلاد يومي الأحد والاثنين.
وبحسب “سكاي نيوز عربية”، أكد “مهدي” الذي يرأس “جبهة التغيير والوفاق التشادية”، وهي منظمة سياسية عسكرية أنشأها في مارس 2016، أن منظمته أعلنت استعدادها لعمليات عسكرية ضد الرئيس.
وأضاف زعيم المتمردين: أنه “شاهد طائرة مروحية تهبط وسط المعارك، وقامت بإجلاء قائد الحرب التشادي”.
وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة، أن المروحية توجهت بعد ذلك إلى نجامينا، على بعد 400 كيلومتر، لعلاج رئيس الدولة.
وكانت الدبابات انتشرت على الفور حول القصر الرئاسي، وكان من المقرر أن يخاطب إدريس ديبي الشعب، مساء الإثنين في ساحة الأمة، لكنه لم يحضر.
وكان الجيش التشادي، أفاد في وقتٍ سابق بمقتل الرئيس إدريس ديبي؛ متأثرًا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، وجاء مقتله بعدما أعلن عن فوزه بالرئاسة لولاية سادسة.
 

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