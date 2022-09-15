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تفاصيل مفجعة.. الأب وصديقه الدجال يعاشران ابنته لفك السحر والنهاية صادمة

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ارشيفية
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الخميس، 15-09-2022 12:34 م


قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة أب وصديقه إلى جلسة 11 أكتوبر، بتهمة هتك عرض ابنته بتحريض من الثاني بدعوى فك سحر.

وأحالت النيابة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الضاهر"، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت للأب اغتصاب ابنته، بعدما أقنعه صديقه (المعروف عنه العمل في الدجل والشعوذة) بوجوب معاشرةها عدة مرات لفك السحر.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول كان على خلاف مع زوجته وتركت الأخيرة المنزل، وحضر زميل الأب وأقنع والد المجني عليها بوجود سحر ويجب فكه بالتعامل مع ابنته كزوجين عدة مرات .

وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني (الدجال) أقنع والد المجني عليها بأن يفعل هو معها نفس الفعل أيضا لفك السحر، ثم صور ما حدث فيديو لابتزاز المتهم الأول والحصول منه على أموال.

وقالت الفتاة، في تحقيقات النيابة، إنها يوم الواقعة عادت إلى المنزل ودخلت غرفتها، وتتبعها والدها وزميله وهتكا عرضها دون أن تدري.

وأضافت أنها عقب ذلك اطلعت على مقطع الفيديو واكتشفت تعرضها لهتك العرض وقيام زميل والدها بتجريدها من ملابسها واستطالت يده أماكن عفتها .
 

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