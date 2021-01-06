تفاصيل مصرع وإصابة 16 معتمرًا مصريًا في حادث بالسعودية

الأربعاء، 06-01-2021
12:57 م
المصريون
شهدت المملكة العربية السعودية حادثا مروعا تضمن انقلاب حافلة لمعتمرين
مصريين
وهم فى طريقهم لأداء العمرة.
وكشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين
بالخارج السفير عمرو
عباس، عن انقلاب حافلة تابعة لإحدى رحلات العمرة، مشيرًا إلى أنها تحمل 16 مواطنًا
مصريًّا.
وأكد السفير أن القنصلية العامة المصرية في جدة، تتابع عن كثب حادث انقلاب
الحافلة، والتي انقلبت على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية
وعلى متنها ١٦ مصريًّا كانوا متجهين إلي مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه
عدد من الوفيات والإصابات.
وذكر أن القنصلية تواصلت مع السلطات المحلية في المملكة لإنهاء كل
الإجراءات المتعلقة بنقل الجثث إلى مصر، والوقوف على ملابسات الحادث، ومتابعة
المصابين لتقديم كل الدعم لهم.
وقالت الخارجية المصرية أن "القنصلية العامة تواصلت فور وقوع الحادث
مع السلطات السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين
المصريين
المتوفين إلي أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث".
أكد مساعد وزير الخارجية السفير عمرو محمود عباس أن القنصلية المصرية في
السعودية تسعى لإنهاء إجراءات نقل جثامين مصريين
توفوا بحادث سير أثناء العمرة قرب
مدينة تبوك السعودية.
وأشار إلى أن القنصلية المصرية مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين
لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.