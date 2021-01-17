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تفاصيل مصرع فنان شهير حرقًا داخل سيارته

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ارشيفية
 
الأحد، 17-01-2021 07:21 م المصريون

شهد محور 26 يوليو في القاهرة، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 4 أشخاص حرقًا بينهم منتج فني شهير.
وفي التفاصيل، فقد صرحت النيابة العامة بدفن جثامين 4 أشخاص بينهم المنتج الفنى محمود الفولي والذين لقوا مصرعهم في حادث اشتعال النيران في سيارةهم على محور 26 يوليو.
كما قد أمرت النيابة بانتداب لجنة هندسية لفحص السيارة والوقوف على أسباب اشتعالها.
البداية ببلاغ تلقته شرطة النجدة، أفاد بوقوع حادث على محور 26 يوليو واشتعال النيران في السيارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث.
وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وتمت السيطرة على حريق السيارة.
التحريات الأولية كشفت وجود 4 أشخاص داخل السيارة وتوفى في الحادث 3 منهم وحاولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات للرابع إلا أنه توفي أيضاً.
وتبين من تحريات المباحث أنه أثناء سير السيارة اصطدمت بالحاجز الخرساني ثم اشتعلت النيران فيها بعد ثوانٍ من الحادث مما أدى لتفحم السيارة ووفاة من بداخلها.

 

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