الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 16:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأولى من نوعها.. زوج يرفع دعوى نفقة ضد زوجته ويستند لهذه المادة

هجوم على وزير التعليم بسبب تكريم «لبلبة» لسبب غريب!

النيابة العامة في دبي تنشر قضية خيانة زوجية انتهت بطريقة صادمة (مواد إباحية)

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

ADS
 

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا في حادث دهس

unnamed
ميرندا
Native
Teads
الأربعاء، 31-08-2022 09:13 ص
لقي اليوتيوبر الشهير «أحمد ميرندا» مصرعه في حادث دهس أليم، على أحد الطرق الرئيسية في المقطم بـ القاهرة أثناء عودته برفقة صديقه من مدينة الأسمرات.

يحكي «كريم أيمن» صديق ميرندا الذي كان برفقته على الاسكوتر الخاص به أثناء الحادث، عن تفاصيل الحادث الأليم الذي لقي فيه صديقه حتفه على أحد طرق المقطم.

يقول كريم: "احنا كنا بنروح نصور في الأسمرات دايمًا فـ واحنا راجعين بالاسكوتارين على طريق سريع أصلا ماينفعش إن أي حد فيه يركن ولا يمشي عكس، فجأة لقينا عربية في نص الطريق كانت راكنة على اليمين حب يلف عشان يمشي عكس، كسر علينا الطريق على طول، ماحدش فينا توقع إن ده يحصل وخبطنا".

ويضيف كريم متأثرًا: "ماوقفش حتى يبص علينا ولا يشيلنا"، مشيرًا إلى أن السائق هرب ونجا بفعلته، ولم يتم تحرير أية مخالفة ضده، بل تم تأييد المحضر على "أنه حادث" فقط وفقًا لرواية عائلة المجني عليه عند إطلاعهم على المحضر.
 والغريب أن العائلة حاولت الوصول إلى كاميرات المراقبة لتتبع الجاني لكن الثوان التي وقع فيها الحادث على طريق سريع بـ المقطم لم تكن موجودة، فقد أخبرهم صاحب المكان بأن "السيستم وقع".

جدير بالذكر أن أحمد ميرندا يمتلك قناة على اليوتيوب فيها أكثر من 800 ألف متابع، وتحمل مقاطع ساخرة ومواقف اعتاد تصويرها برفقة أصدقائه.


 

إقرأ ايضا

12642-12642-201711261045474547

الأولى من نوعها.. زوج يرفع دعوى نفقة ضد زوجته ويستند لهذه المادة

166-2

هجوم على وزير التعليم بسبب تكريم «لبلبة» لسبب غريب!

0

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

أخبار متعلقة

969b36c16c

طفلة تُبكي الفيوم.. مات والديها فقررت اللحاق بهما

0

كارثة في الطريق.. فيديو يوثق سبب الحادث الذي أودى بحياة جورج الراسي وصديقته

cdn4.premiumread

شاهد.. مقتل فنان عربي شهير في بث مباشر أثناء توثيقه الاشتباكات في ليبيا

1571913_1661575051

وفاة فنان شهير في حادث مروع رفقة فتاة في سيارته فجرًا

cdn4.premiumread

بعدما نعاه زملائه ومشاهير.. نجل إعلامي سعودي شهير: أبي على قيد الحياة

2022_8_11_11_44_22_692

وفاة 9 من أسرة واحدة في حادث انقلاب ميكروباص الإسماعيلية