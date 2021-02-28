تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

الأحد، 28-02-2021
07:18 م
كشفت الفنانة نهال عنبر
، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،
عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان يوسف شعبان
الذي توفي اليوم الأحد متأثرًا
بإصابته بفيروس كورونا
.
وقالت “نهال” -في تصريحات صحفية، إن مدير مستشفى العجورة
الدكتور طارق السيد الذي كان يتعالج فيه الراحل شعبان كان قد تواصل معها مساء السبت،
وأخطرها بتراجع الحالة الصحية للفنان الكبير.
وأضافت أن “السيد” أبلغها أيضًا بتراجع كافة وظائف جسد الفنان
بشكل ملحوظ وتعمل فقط بالأجهزة الطبية، كما أشار إلى أن قلبه ضعيف جدًا، وكذلك نسبة
الأوكسجين في الدم، وأنه بدا على الفنان فقدان الوعي تمامًا.
وتابعت “عنبر” أن طارق السيد تواصل معها عصر اليوم الأحد
وأكد لها وفاة يوسف شعبان
، وعلقت:”ربنا يرحمه ويتجاوز عن سيئاته، ويصبر أهله وكل محبيه
يارب العالمين وابنته زينب”.
وبينت الفنانة:”أتمنى تأبين الرجل في بيته في نقابة المهن
السينمائية، وحزينة بشدة لوفاة
الفنان يوسف شعبان
.. رحمه الله كان رجلاً بمعنى الكلمة
وكان محباً للفن ولمصر بصفة عامة. رحم الله الفقيد”.
كما نعت عنبر الراحل شعبان عبر صفحتها على إنستغرام، حيث
نشرت صورة له وعلقت: “وداعا أستاذي ومعلمي وصديق العمر الفنان يوسف شعبان
، يا رب ارحمه
برحمتك الواسعة واغفر له وأسكنه فسيح جناتك واجعل مرضه في ميزان حسناته.. نسألكم الدعاء
والفاتحة”.