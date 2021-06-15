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تفاصيل ما دار بين الشيخ محمد حسين يعقوب والمحكمة وهذا ما قررته

محمد حسين يعقوب والمحكمة
محمد حسين يعقوب والمحكمة
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 04:40 م
حضر الشيخ محمد حسين يعقوب، أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة أمرًا بضبطه وإحضاره بعد تخلفه عن الحضور مرتين.

وقالت المحكمة للشيخ محمد حسين يعقوب، حينما تطلبك المحكمة للشهادة فليس ذلك عبثا، والأمر الآخر أن كثيرا من المتهمين في قضايا كثيرة أتخذوا من أحاديثكم ودروسكم حجة لأقوالها، ولذلك شهادتكم أمام المحكمة فارق كبير في القضية، فهي إما أن تكون شهادة حقا أم غير ذلك، وحلفته المحكمة باليمين.

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، إن الشيخ حسن البنا أسس جماعة الاخوان المسلمين وذلك لنشر الدعوة الإسلامية والبحث عن الحكم وإعادة الخلافة، وأما عن جماعة داعش فلا أعلم عنهم شئ.

وحكم الانضمام لهذا الجماعات هو الآية القرآنية "ومن أحسن قولا"، وقال ابن تيمية أنه لا يجوز التعصب لشخصا وإتباعه مطلقا إلا شخص النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ولا جماعة إلا لجماعة الصحابة، ولا أدرى عن أحكامهم ولا أستطيع أن أحكم عليهم سواء كانوا صحيحا أم خطا.

وأضاف الشيخ محمد حسين يعقوب، أن علماء الدين أقلاء في هذا التوقيب، وسألته المحكمة أليس علماء الأزهر الأن هم علماء الدين، فرد الشيخ حسين يعقوب "أن العالم في الدين هو من شهد له العلماء بالعلم فقد يكون هناك علماء كثيرون وأنا لا أعلمهم"، والشروط الواجب توافرها في العالم هي  8 شروط للعالم وهي أن يكون حافظا وعالما بالقرأن وتفسيره، ومن ثم عالما بالحديث الشريف، وأن يكون جهبذا في اللغة العربية، وأن يكون عالما في الفقه والأحكام الشرعية" ولا أتذكر غير ذلك.

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، إعفاء الشيخ محمد حسين يعقوب من الغرامة السابقة 1000 جنيه.
 

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