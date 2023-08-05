تفاصيل غرق قاطرة بعد اصطدامها بعابرة في قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تطورًا جديدًا في واقعة غرق قاطرة في القناة، السبت، موضحًا أن أحد أفراد طاقم القاطرة قد توفى في الحادث.

وغرقت قاطرة في قناة السويس ، بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة في القناة، بحسب أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال “ربيع” إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدةالأمريكية، مع القاطرة “فهد” إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة” إنقاذ ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.