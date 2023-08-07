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تفاصيل طرد عاضة أزياء إسرائيلية من أحد فنادق القاهرة

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عارضة أزياء إسرائيلية
الإثنين، 07-08-2023 10:45 ص


كشف مصدر تفاصيل جديدة في قضية طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة من أحد الفنادق في القاهرة، عقب جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإنه تم البدء في البحث عن الفندق لفتح تحقيق عاجل مع إدارته لمعرفة تفاصيل الواقعة.
وأضاف: "بعد البحث عن الفندق، تم التحقيق مع إدارته، ولاحظنا أن الفندق غير مرخص سياحيا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون المنشآت الفندقية".
وتابع: "عند إجراء التحقيق، وفي حالة خطأ الفندق، ستتم معاقبته بعقاب يتم تحديده من قبل غرفة المنشآت الفندقية".
يذكر أن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طاقم أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها، مشيرة إلى أن عارضة الأزياء، شاي زانكو، كانت ترافق مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي كان من المقرر أن يحيي حفلا موسيقيا في مصر وتم إلغاؤه.

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