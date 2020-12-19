تفاصيل ضبط مسؤول بجامعة القاهرة مع زميلته في الحمام

السبت، 19-12-2020
11:27 ص
المصريون
أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على قضية أخلاقية
هزت جامعة القاهرة
، بعد ضبط
سكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة
القاهرة، في وضع مخل مع زميلة
ه داخل الحمام
، مستغلًا دخولها في حالة إغماء.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة
لسكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب جامعة القاهرة
، ضبط
ته زميلاته
بحمام وكلاء الكلية محاولا الاعتداء على زميلة
مستغلا إصابتها بإغماء أثناء الاحتفال باليوبيل الفضى.
تعود القصة لسكرتير مكتب وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم
والطلاب جامعة القاهرة
"م. ن. إ. ط"
لأنه أثناء الاحتفال باليوبيل الفضى للكلية وحفل تكريم خريجى الدراسات العليا، دخل
دورة المياه الخاصة بوكلاء الكلية رغم وجود زميلة
ه "ى. ف. م"، سكرتيرة بذات
المكتب، بدورة المياه لظروفها الصحية.
و تم ضبط
السكرتير
في وضع غير لائق حيث استغل الأزمة الصحية لزميلة
ه ووجودها في غير وعيها لإصابتها بضيق
في الصمام الميترالي وانخفاض ضغط الدم،وأغلق باب دورة المياه عليهما وتواجدا بمفردهما
داخل الحمام
لمدة تزيد على نصف ساعة، وحينما قامت زميلاته بقرع الباب ودفعه بعد الإلحاح
عليه وجدن زميلة
هن المذكورة ملقاة على الأرض ، وهو فى وضع غير لائق.