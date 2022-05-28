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تفاصيل ضبط شقة دعارة.. الليلة بـ 1000 جنيه

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دعارة
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السبت، 28-05-2022 10:45 ص
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.
تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ رئيس مباحث الآداب والرائد محمد غلاب معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.
تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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