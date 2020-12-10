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تفاصيل ضبط دبلوماسي خليجي «مزيف» يستدرج النساء في شقة مفروشة

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ارشيفية
 
الخميس، 10-12-2020 08:26 م محمد فضل

أقدم شاب مصري "مُحتال"، على التنكر في زي دبلوماسي خليجي لاستدراج السيدات ‏من الباحثات عن شقق مفروشة لاستئجارها.
ونقل موقع "أخبار اليوم"، عن مصدر أمني، قوله : أن المتهم يتحدث الخليجية بطلاقة ويصطحب السيدات ‏من الباحثات عن شقق مفروشة بمنطقة الزمالك ويستولي على متعلقاتهم ويفر هاربًا.
وأوضحت المصادر: أن “آخر ضحاياه كانت سيدة خليجية أبلغت القسم بتعرضها لسرقة وأنها تعرفت على شاب خليجي دبلوماسي واصطحبها إلى شقة بمنطقة الزمالك لمشاهدتها بغرض استئجارها منه وقام بالاستيلاء على متعلقاتها وأموالها وفر هاربًا”.
وكشفت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بالعقار محل البلاغ، أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، يتنكر فى زى خليجى ويستدرج السيدات لسرقتهم بزعم استئجار شقة مفروشة بالعقار محل البلاغ ويغافلهن ويستولي على أموالهن ومتعلقاتهن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المحتال، وإلقاء القبض عليه.
 

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