تفاصيل ضبط «أحمد ونهى» أبطال الفيديوهات المخلة

الأربعاء، 03-02-2021
02:46 م
المصريون
تمكنت الأجهزة الأمن
ية بالبحيرة، من القبض على الشاب والفتاة المعروفين بفيديوهات
"أحمد ونهى
"، بمركز حوش عيسى، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والأعمال
المنافية للأداب العامة للمجتمع، من خلال تصوير فيديوهات خادشة للحياء العامة على
مواقع التواصل الاجتماعى بغرض التربح.
ونقلت مواقع عن مصادر أمنية، أنه تم فحص فيديوهات "أحمد ونهى
"
والتي تخدش الحياء العامة للمجتمع، من خلال تقديم محتويات تساعد على نشر الاباحية
والتجرأ على المبادئ والأخلاق العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضهما
على النيابة العامة.
وكانت إدارة تكنولوجيا المعلومات والآداب العامة قامت بجمع تحرياتها حول
" أحمد ونهي" والفيديوهات التي قاما بتقديمها وعرضها على مواقع التواصل
الاجتماعي، والتي تخدش الحياء العامة.
وأحدثت الفيديوهات موجة غضب كبيرة ، مطالبين بسرعة القبض عليهما ومحاكمتهما
ليكونوا عبرة، بعد ظهورهما في فيديوهات يمارسون الإباحية من خلال التمثيل بشكل
علني بملابسهم.
وكان قد بدأت الواقعة عندما تداول بعض رواد
مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "أحمد ونهى
" والتي تخدش
الحياء العام للمجتمع وتساعد على نشر الإباحية والتجرؤ على المبادئ والأخلاق
العامة، وبمجرد ظهور الفيديو، بدأت رجال الأمن
بمديرية أمن البحيرة في فحصها.