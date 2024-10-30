تفاصيل صادمة في أقوال إحداهن.. طبيب يتحول إلى ذئب بشري ويعاشر بناته الثلاثة

واقعة غريبة ومثيرة شهدتها منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث أقدم أب على ممارسة الرذيلة مع بناته رغمًا عنهن، بعد احتجازهن داخل الفيلا الخاصة بهم في التجمع بالقاهرة الجديدة.

تحقيقات قضية طبيب التجمع الخامس تكشف مفاجآت

وخلال تحقيقات النيابة في قضية طبيب التجمع، قالت ألكسندريا .م.، طالبة، ومقيمة في التجمع الخامس، إن والدها تعدى عليها وعلى أشقائها الأثنين داخل فيلا خاصة بهم في القاهرة الجديدة، مؤكدة أن المتهم واقعها بغير رضاها مستغلاً انفراده بها بمسكنهما وجردها من ملابسها.

وأضافت ضحية والدها في التجمع الخامس، أن المتهم في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، واستطالت یده جسدها ولامس أماكن حساسة من جسدها، مضيفة، أنها تمكنت من تصوير والدها أثناء ممارسة العلاقة المحرمة".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضية طبيب التجمع أيضًا عن أقوال الضحية الثانية، كلوديا. م.١٧ سنة، طالبة، والتي أكدت بأن المتهم واقعها بغير رضاها بأن جرد إياها من ملابسها عنوة وكبل يديها بقوة.

وتابعت الضحية الثانية، أن والدها كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بذات النمط، فضلاً عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات بأن استطالت يده مواطن عفتها كرهاً عنها.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة طبيب متهم بالتعدي على بناته الثلاثة داخل فيلا في التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات التعدى على بناته واحتجازهن داخل الفيلا الخاصة به في التجمع الخامس.

وكشف أمر الإحالة تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ يفيد بتعدي طبيب على بناته الثلاثة، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على الطبيب وأنكر الواقعة.

وأكدت المجني عليهن، قيام والدهن طبيب بشرى بالتعدى على واحدة منهن جنسـ.يًا واغتصـ. ـابها، وقدمت واحدة منهن فيديو لوالدها أثناء العلاقة مع شقيقتها قامت بتصويره خلسة أثناء ارتكابه جريمته.

وأوضحت إحدى الفتيات، أنها شاهدت والدها وهو يعتدي على شقيقتها وقامت بتصويره أثناء ذلك، وعندما واجهته بالفيديو هدّدها وقام بحبسها داخل فيلا بالتجمع ومنعها من الخروج.