تفاصيل صادمة.. خدّرت شقيقتها ليمارس زوجها معها الجنس وقامت بتصويرهما!

ارشيفية





تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة تعدي عاطل جنسيًا على شقيقة زوجته بعد تخديرها بمساعدة الأخيرة داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا من موظفة، 39 سنة، مقيمة القاهرة، تتهم فيه شقيقتها وزوجها بتخديرها داخل شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش، واعتداء الأخير عليها جنسيًا وتصويرها.

أكدت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة صحة الواقعة، وتبين قيام المدعوة "ت" 46 سنة، موظفة، وزوجها "ع" 57 عامًا، عامل، بتخدير المذكورة داخل الشقة المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أنه عقب تخديرهما المذكورة مارس المتهم الثاني الجنس معها، بينما صورتها المتهمة الأولى "شقيقتها" بهاتفها المحمول أثناء اعتدائه عليها جنسيًا.

قدمت المجني عليها 4 مقاطع فيديو للمتهمين أثناء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الميعاد القانوني.