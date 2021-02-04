تفاصيل صادمة..«بنت الذوات» تقيم علاقة مع الخادم وأمها تضبطهما متلبسين

الخميس، 04-02-2021
01:24 م
المصريون
وقعت الفتاة ابنة الـ17 عامًا في حب خادم
الأسرة في فيلتهم بالمعادي، فسلمت
له نفسها عن تراضٍ واستمرت تلك العلاقة
المحرمة لمدة سنة ونصف، حتى فجعت الأم التي
تعمل أستاذة بإحدى الجامعات، عندما عادت إلى فيلتها لتجد الخادم
يمارس الرذيلة مع
ابنتها الطالبة
الجامعية داخل غرفتها، فطلبت الشرطة واتهمت الخادم
بهتك عرض
ابنتها.
وفي التفاصيل الصادمة، التي نشرتها صحيفة الوطن، فإن علاقة
جنسية عمرها 18
شهرًا، جمعت بين فتاة المعادي، وخادم
ها داخل فيلا الأسرة، بدأت تلك العلاقة
وقت أن
كانت الفتاة عمرها 17 سنة، أي في الثانوية العامة واستمرت حتى نهاية السنة
الدراسية الأولى في الجامعة، حتى كشفتها والدة الفتاة عندما عادت من عملها في إحدى
الجامعات.
وانتقلت القضية من قسم شرطة إلى النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم على
ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض.
التحقيقات: الفتاة أنكرت أقوال المتهم
وبينت التحقيقات أن العلاقة
الجنسية، كانت شبه تامة لكنها لم تصل إلى
المعاشرة الجنسية بحسب أقوال المتهم، الذي اعترف أن علاقة
ه الجنسية مع الفتاة كانت
بالتراضي، وأنه خشي من كشفها بعد سنة، فطلب من الفتاة التوقف عن ممارسة تلك
العلاقة
بعد قرابة سنة، لكنها هددته بالطرد من العمل، فاضطر للرضوخ لطلبها
واستكمال تلك العلاقة
عدة أشهر حتى كشفتها والدتها بالصدفة، وأخبرت الشرطة بما
شاهدته، فتم ضبط
ه.
وأوضح المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن الفتاة ووالدتها اتفقتا على
أنها كانت تتعرض لهتك العرض ولم يتحدثا عن أن العلاقة
حدثت بالتراضي، في حين قالت
الفتاة إنها كانت تخشى إبلاغ والدتها حتى لا تتعرض للإيذاء من قبل المتهم، وأنها
ظلت صامتة حتى فوجئت لوالدته تقف فوق رأسها وقت علاقة
ها مع الخادم
.
وقررت النيابة إحالة الفتاة للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وبين التقرير
أن الفتاة عذراء ولكنها تعرضت لممارسات جنسية من الخلف بشكل متكرر.