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تفاصيل حوار السيسي و بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

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الأربعاء، 09-03-2022 02:41 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئيس الجمهورية، إلى أن الاتصال تناول "التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفا أن السيسي أكد على "ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".
وبحسب المتحدث فقد أعرب الرئيس عن استعداد القاهرة لدعم هذا التوجه "من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الأطراف".
كما جاء في بيان المتحدث أن السيسي أكد على "متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا"، معربا عن تقدير القاهرة "للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا كذلك "سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي".
 

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