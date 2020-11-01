تفاصيل حرق مسجد تركي في فرنسا من قبل أشخاص مجهولين

الأحد، 01-11-2020
12:09 م
المصريون
استكمالا للحركات الإرهابية التي تحدث على التوالي في
فرنسا
جراء نشر الرسوم المسيئة للرسول
، والتي كان أخرها الهجوم على كنيسة في نيس
وقطع رأس امرأة من قبل أحد الإرهابيون.
تعرض اليوم مسجد تركي في مدينة شاتودون ، التابعة
لمقاطعة إيورإت لوير، بشمال فرنسا
، لمحاولة الحرق من قبل أشخاص مجهولين
وتعاملت الشرطة الفرنسية مع هذا الحادث الخطير في ليون
وأنباء عن إصابة كاهن
وقال فاتح صاري كير، الأمين العام لمنظمة الرؤية الوطنية
للمجتمع الإسلامي "CIMG"، التي يتبع لها المسجد التركي، إن
شخصا مجهولا أشعل النار في المسجد بعد سكب البنزين فيه.
وأشار إلى أن الحريق انطفأ من تلقاء نفسه قبل أن يكبر،
وأنه أسفر عن أضرار مادية في المسجد.
وأضاف أن مسؤولي المسجد قدموا شكوى حول الهجوم، وأن فرق
الشرطة حضرت إلى المسجد، وأجرت الفحوص.
وأفاد بيان صادر عن الشرطة، بأنها ستدقق في تسجيلات
كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيق في الحادث.