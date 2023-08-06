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تفاصيل جديدة في مقتل ضابط على يد والده رجل الأعمال الشهير في المقطم

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الضابط الضحية
الأحد، 06-08-2023 10:45 ص

تواصل جهات الأمن التحقيق في واقعة مقتل ضابط شرطة على يد والده، وهو رجل أعمال وصاحب شركات في حي المقطم.

 

وبحسب التحقيقات، تبين أن المجني عليه أصيب بعدة طلقات نارية ونُقل جثمانه إلى المشرحة لإجراء عملية التشريح.

 

وأكدت مصادر أمنية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام، وجود خلافات بين الضابط ووالده، كان آخرها بسبب العمل، وحينما حاولت الأم التدخل، أطلق الأب النار على ابنه.

وأفادت التحقيقات بأن الأب حاول التمويه على الجريمة، لكنه في نهاية المطاف اعترف بارتكابها، وأصدرت الجهات المعنية قرارا حبسه لمدة 15 يوما بتهمة القتل العمد.

وعقب انتهاء إجراءات التشريح، شُيع جثمان الضابط في مقابر العائلة في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

 

عن الجريمة

كان حي المقطم شهد الجريمة المروعة، حيث قتل رجل أعمال شهير في مجال بناء السفن نجله بطلق ناري.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الخلاف بدأ بين الأب وابنه وانتهى بإطلاق الأب النار عليه.

 

وتم القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإرسال السلاح للطب الشرعي لتحديد الإصابات، كما طلبت المباحث الجنائية سرعة إنهاء التحريات.

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