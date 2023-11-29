الأربعاء 29 نوفمبر 2023
توقيت مصر 15:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زيادة الطلب بشكل كبير.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

عمر علاء مبارك ينشر فيديو لجده يتحدث عن جاسوس ضُبط بمصر يثير جدلًا

لن تتوقع.. ماذا يحدث في جسمك بعد تناول الفول على الإفطار؟

هل تطرح البنوك شهادات توفير بعائد يتخطى 30%؟.. اعرف الإجابة

سعودي يُعرف ابنيه لأول مرة على شقيقهم من زوجته المصرية.. شاهد ردة فعلهم

مشاداة بين محلل مصري وآخر إسرائيلي: "أنا قريب أبو عبيدة اللي كاويكم ومدمركم"

خروج سما المصري من السجن : "حياتي اتدمرت حرام عليكم"

كيف حصل عمرو أديب على الجنسية السعودية ومن هم حَمَلتها في مصر؟

شاهد.. مسافر سعودي يصلي وسط مدرج الطئرات وعاملة تتدخل وتقطع صلاته

سيلفي "نوفاك" مع "السيسي" حديث مواقع التواصل.. ما القصة؟

تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

IMG-20231129-WA0010
يوسف الشريف
الأربعاء، 29-11-2023 11:47 ص


أعلن الفنان يوسف الشريف عن خبر طلاقه من المؤلفة انجي علاء، وذلك عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف ومحبيه.
وأعلن الفنان يوسف الشريف عن طلاقه من المؤلفة إنجي علاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.
وكتب يوسف الشريف: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".
وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".

إقرأ ايضا

IMG-20231129-WA0007

عمر علاء مبارك ينشر فيديو لجده يتحدث عن جاسوس ضُبط بمصر يثير جدلًا

423203a50a85745ee5ff98ff201043f7_w750_h500

لن تتوقع.. ماذا يحدث في جسمك بعد تناول الفول على الإفطار؟

IMG-20231129-WA0015

سعودي يُعرف ابنيه لأول مرة على شقيقهم من زوجته المصرية.. شاهد ردة فعلهم

أخبار متعلقة

IMG-20231128-WA0013

بالحجاب.. أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد طلاقها وتعليق مفاجئ

IMG-20231121-WA0013

نجلاء بدر تعلق على تهديد زوجها بتطليقها إذا زاد وزنها وتكشف مفاجأة عنه

213897-أحمد-فهمي-وهنا-الزاهد-(3)

السر الحقيقي لانفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

rcXMN-__

يوسف الشريف العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟"