تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

الأربعاء، 29-11-2023
11:47 ص
أعلن الفنان يوسف الشريف
عن خبر طلاق
ه من المؤلفة انجي علاء، وذلك عقب قصة حب دامت لمدة 14 عامًا، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهور الفنان يوسف الشريف
ومحبيه.
وأعلن الفنان يوسف الشريف
عن طلاق
ه من المؤلفة إنجي علاء
، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.
وكتب يوسف الشريف
: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف
وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".
وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".