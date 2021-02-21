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تفاصيل انتحار المتهم بهتك عرض ابنته داخل المحكمة

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ارشيفية
 
الأحد، 21-02-2021 12:56 م المصريون

أقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس من محكمة الخانكة بالقليوبية، قبيل عرضه على نيابة الخصوص بمقر المحكمة للتحقيق معه بتهمة التحرش وهتك عرض ابنةه.
وكان المنتحر سيُعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنةه (14 عاماً)، أثناء إقامته معها بعد انفصاله عن والدتها، التي تزوّجت وتركت المنزل.
واكتشفت خالة الفتاة الواقعة، وأبلغت الشرطة وتم إلقاء القبض على الأب، وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من الحكمة، فلقي مصرعه على الفور.
قررت نيابة الخانكة انتداب الطب الشرعي، لبيان أسباب وملابسات مصرع المتهم.
 

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