الخميس 08 يوليه 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

سامح شكري: سنطالب مجلس الأمن باتفاق ملزم لسد النهضة خلال 6 أشهر

فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

ADS
 

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

download
.
Native
الخميس، 08-07-2021 12:03 م

ألقت أجهزة الأمن بمنطقة التجمع الخامس، مساء أمس، القبض على رجل الأعمال محمد عبد الوهاب، وذلك بعد ما جرى توقيفه من قبل كمين شرطة في أحد شوارع منطقة التجمع الخامس، للكشف على بطاقة الرقم القومي خاصته.
نتيجة الكشف على بطاقة الرقم القومي التي قام بها عناصر الشرطة في كمين التجمع الخامس لرجل الأعمال محمد عبد الوهاب، تبين أنه متهرب من أحكام قضائية عدة صادرة ضده بلغ عددها 124 حكما قضائيا، بحسب ما أعلنته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
عندما اكتشفت قوات الأمن في الكمين أن رجل الأعمال محمد عبد الوهاب متهرب من أحكام قضائية، ألقت القبض عليه، وجرى اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة بمنطقة التجمع الخامس، بعدما أبلغوه أنه مطلوب في عدد كبير من الأحكام القضائية، بحسب ما أعلنته الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
رجل الأعمال محمد عبد الوهاب هو أحد رجال الأعمال في مصر، له عدد من الاستثمارات في مجال العقارات، كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة النادي الأهلي.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رجل الأعمال محمد عبد الوهاب، بعد إلقاء القبض عليه، قررت جهات التحقيق صرفه من سرايا النيابة، وذلك بعد ما قام رجل الأعمال محمد عبد الوهاب بعمل معارضة على الأحكام الصادرة ضده، والتي بلغ عددها نحو 124 حكما قضائيا تهرب منها عبد الوهاب، بحسب جهات التحقيق.

 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

download

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

46095Image1-1180x677_d

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

أخبار متعلقة

55860-حسن-راتب-يحاور-زاهى-حواس--(5)

زاهي حواس يرد على تورطه مع حسن راتب في قضية الآثار

62021292228263816715

النائب العام: التحفظ على أموال حسن راتب

القبض-عل-رجل-الأعمال-حسن-راتب-1624920201-0

ننشر أول صور لـ حسن راتب بـ«الكلبشات»

844218_0

مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

2018_10_17_18_41_33_692

التفاصيل الكاملة للقبض على رجل الأعمال حسن راتب

770830_0

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»