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تفاصيل العثور على فنان شهير ميتًا داخل حمام شقته بالجيزة (صور)

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الأحد، 27-02-2022 09:54 ص

لقى فنان شهير مصرعه داخل حمام شقةه الكائنة في محافظة الجيزة، فيما تجري أجهزة الشرطة تحريات وتحقيقات حول ملابسات الوفاة.
 ولقى الفنان اللبناني جان بيير حداد مصرعه، داخل حمام شقةه، وأفادت وسائل إعلام أن الوفاة حدثت بسبب تسرب بشقته، حيث عثر زملاؤه على جثته بعد تغيبه عن العمل.
وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً بالعثور على جثة العازف اللبناني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.
ورجَّحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة هو الاختناق، لعدم وجود إصابات بجثته.
كان أحد زملاء الفنان الراحل، البالغ من العمر 39 عاماً، قد ذهب إلى شقته للاطمئنان عليه، بعد تأخره عن موعد الفرقة وعدم الرد على الهاتف، ليكتشف وفاته.


 

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