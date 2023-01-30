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تفاصيل العثور على عبدالرحمن العنزي ميتًا في بحيرة بأمريكا

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عبدالرحمن العنزي
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الإثنين، 30-01-2023 01:08 م

 

 

عثرت قوات الشرطة الأمريكية على الشاب السعودي المختفي منذ يومين عبدالرحمن العنزي، جثة هامدة داخل بحيرة، وذلك بعد أيام من مقتل مبتعث سعودي على يد فتاة أمريكية.

 

وتوفي الشاب المفقود في أمريكا عبدالرحمن العنزي غرقاً في بحيرة بمدينة كليفلاند بولاية اوهايو بعد مرور يومين على اختفائه .

 

وأعلن خبر وفاة الشاب الصحفي بجريدة الرياض جاسر الصقري عبر حسابه في تويتر ، قائلاً : انتقل إلى رحمة الله عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا غرقاً في بحيرة في مدينة كليفلاند الأميركية..وسيتم نقل الجثمان بعد انهاء الاجراءات".

 

وأضاف : عثر عليه من قبل اخيه. أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وابناءه بدر وبندر وطلال وعبدالعزيز وكافة اخوانه.

 

من جانبه علق بدر فلاح العنزي، على نبأ وفاة شقيقه الشاب عبد الرحمن العنزي، الذي كان مختفيًا في أمريكا منذ يوم الجمعة الماضي.

 

وعبر "إنستجرام"، كتب بدر: "إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا عبد الرحمن لمحزونون".

 

وأضاف شقيق الفقيد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرحمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

من جهته، قال فلاح العنزي والد الفقيد إن نجله مات في ولاية أوهايو الأمريكية، مؤكدًا أن أبنه ذهب هناك للعلاج بمعية أخيه الأكبر.

 

وحسب أسرة الفقيد، فإنه كان يبلغ من العمر 29 سنة، ويعمل موظفًا حكوميًا، ومتزوج، وأنه غادر مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

 

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