تفاصيل الحالة الصحية لـ عادل إمام

الثلاثاء، 01-06-2021
08:29 م
محمد فضل
يخضع الفنان الكبير عادل إمام
، للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا
، الى جانب إشراف أطباء مقربين منه على حالته، نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين، الذي لم يتخلى عنه حتى الآن.
وحسب- الفن- إلتزم الفنان عادل إمام
بالإرشادات الطبية بعد الفيروس، إما قبلها فقد كان لا يبالي بما يطلبه منه الأطباء، وحتى أن مكوثه الطويل في المنزل سبب له نوع من الملل، كونه إبتعد عن أقرب المقربين منه، ما عدا عائلته ومتابعته للتلفزيون.
وكانت شائعات ترددت حول تدهور الحالة الصحية
لعادل إمام
، ونقله الى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا
.
وذكرت المعلومات أن إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، وهو من المقرر أن يتلقى اللقاح خلال الأيام المقبلة.