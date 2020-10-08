الخميس، 08-10-2020
08:22 م
المصريون
أثار الإعلامي أحمد موسى بالأمس مشكلة عدم انتاج عمل عن حرب أكتوبر
المجيدة
يكون حديث، حيث كل الأعمال التي تحدثت عن الحرب قديمة منذ فيلم "الرصاصة لا
تزال في جيبي" .
ومن هنا تقرر إنتاج مسلسل ضخم عن حرب اكتوبر يتم تحضيره، وسيكون
من تأليف مجموعة من المؤلفين على غرار فيلم الرسالة الذي أنتج منذ ٤٠ عاما لمصطفى
العقاد المسلسل، وستقوم شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي بإنتاجه ومرشح لإخراجه بيتر
ميمي، الذي أخرج مسلسل الاختيار .
وقد تم ترشيح مجموعة كبيرة من المؤلفين لكتابة العمل على
رأسهم الدكتورة لميس جابر ومجدي صابر
ووحيد حامد والمسلسل سيكون على أجزاء يتناول حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر من ٦٧ حتى
١٩٧٥ اما ابطال العمل من الفنانين فحتى الان لم يتم ترشيح أسماء معينة لبطولته.