واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").