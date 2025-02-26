الخميس 27 فبراير 2025
توقيت مصر 04:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة: تأثيري أقوى من الدعاة.. وتامر حسني: ربنا يثبتك

400 ألف شقة.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد

قرار بوقف بيع سيارات "فورد" في مصر.. تعرف على السبب

"وقاحة تل أبيب".. مصر ترد على الخطة الإسرائيلية البديلة لخطة ترامب

أثارت جدلًا.. الراقصة بوسي تؤدي مناسك العمرة (صور)

كاميرا مراقبة توثق لحظة هجوم شخص على إعلامية شهيرة وسكب ماء نار على وجهها

مع كل مشكلة يجبلي هدية.. زوجة ترفع دعوى لسبب صادم

لا يمكن تخيله.. فيديو لضبط أغرب عملية تهريب مخـ.ـدرات

المشاهد الأولى لتحطم الطائرة السودانية ومصـ.ـرع قيادات بالجيش

تفاصيل الإيقاع بدجالين كرموز على يد "الآداب"

20250111083730215
ا
الأربعاء، 26-02-2025 10:22 ص

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

إقرأ ايضا

173-205318-saudi-arabia-promises-to-wear-hijab_700x400

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة: تأثيري أقوى من الدعاة.. وتامر حسني: ربنا يثبتك

مشروع-جنة-800x533

400 ألف شقة.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد

images

قرار بوقف بيع سيارات "فورد" في مصر.. تعرف على السبب

أخبار متعلقة

580700621306202502260128292829

هل مليارات؟.. مصدر أمني يكشف حجم الأموال المستولى عليها في منصة FBC

480247337_1054450720030563_4605702117157681208_n

شاهد أخر فيديو لـ محمد محسوب"خط الصعيد" قبل مقتله بلحظات.. ماذا قال؟

images

مـ.ـات من الضرب.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضجة والد الشاب المتهم بالسرقة