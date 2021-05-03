تفاصيل الأوامر الملكية المفاجئة بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين

الإثنين، 03-05-2021
10:55 ص
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود، أوامر ملكية مفاجئة، بإعفاء وتعيين مسؤولين بالمملكة.
وجاءت الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الأنباء
السعودية
الرسمية "واس"، بإعفاء الدكتور / أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من
رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي بديلًا له.
كما تم صدور أوامر بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
و تعيين الدكتورة / إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً
لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
كما تم تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد
والتخطيط .
وتعيين المهندس / عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة
الهيئة السعودية
للفضاء .
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين المهندس / أحمد بن محمد
بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.
وتعيين الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة
العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
كما تم تعيين بدر
بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان
غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة
امتدادا لأعمال الملك سلمان
، الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.