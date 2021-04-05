تفاصيل استشهاد قائد قوات الأمن المركزي بالغاز المسال للدموع في مداهمة الفيوم

الإثنين، 05-04-2021
02:12 م
محمد فضل
استشهد العميد محمد عمار زناتي
مدير إدارة قوات الأمن المركزي بمديرية أمن الفيوم
، خلال مواجهة وتبادل إطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع مع عمرو الرباعي مرتكب واقعة مذبحة الفيوم
والذي قتل شقيقة زوجته وابنه، وأصاب زوجته وحماته وابنته بطلقات نارية تسببت في دخولهم بغيبوبة.
وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط مباحث مركز سنهور تفيد اختباء المتهم بمنزل والده وتوجهت مأمورية لضبطه وتبادل معهم إطلاق النيران، ولقي مصرعه.
وأصيب العميد الشهيد محمد عمار باختناق شديد أدى إلى فشل تنفسي وتوقف النبض وتم نقله إلى مستشفى فيديمين المركزي وحاول الأطباء عمل إنعاش رئوي تنفسي له لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
فيما لقي مرتكب “مذبحة الفيوم
”، مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.