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تفاصيل إنتاج لقاح عالمي يعالج كورونا

كورونا الإمارات
كورونا
 
الإثنين، 09-11-2020 09:20 م أحمد سالم
قال إسلام عنان خبير الأوبئة واقتصاديات الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لو أنتجت لقاح فيروس كورونا لن يتم توزيعه عن طريق الجهات الحكومية أثناء السباق الرئاسى.

وأوضح عنان خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هذه ثانى مرة تتحدث فيها المنظمة العالمية للصحة بالإيجاب عن التوصل للقاح فيروس كورونا، معقبًا أنه يوجد 202 لقاح يتم دراستها داخل المنظمة، منها 47 لقاحا يتم دراستها على الإنسان و 10 دخلت للمرحلة الثالثة من التجارب.  
وأضاف أن شركة فايزر العالمية أعلنت نتائج أولية بوجود 90 % من الأشخاص أصبح لديهم ذاكرة قصيرة المدى من اللقاح الجديد وهذا ما جعل منظمة الصحة تعلن عن ظهور لقاح جديد يثبت فعاليته بنسبة كبيرة، موضحًا أن هناك لقاحات طويلة المدى وقصيرة المدى مثل الأنفلونزا.

وأكد إسلام عنان ، أن اللقاح تمت تجربته على 43 ألف شخص وأثبت فعاليته عليهم بنسبة90 % ، لافتًا الى أن المنظمة لديها نقص رهيب فى المؤن والمساعدات بسبب انسحاب أمريكا والصين وروسيا فأصبحت المنظمة لديها عجز رهيب فى توزيع اللقاح.

وأشار عنان ، إلى أن هناك العديد من علامات الاستفهام على اللقاحات التى تعلنها منظمة الصحة لأن الموافقة على اللقاح لا يعنى انه متوفر الآن.
 

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