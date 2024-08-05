الإثنين 05 أغسطس 2024
توقيت مصر 22:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الزيادة المفاجئة.. كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك؟

الداعية محمد أبوبكر يرد على زواجه من صاحبة مركز تجميل متبرجة

تفاصيل أقوال شقيقة "فتاة الهرم": عمها مارس معها العلاقة وسجلت له أثناء معاشرتها

رئيس إيران لوزير خارجية الأردن: اغتيال هنية لن يمر

"يعني أخد إذن منك؟".. رد مفاجئ من أحمد حسن على إبراهيم حسن

فنانة شهيرة: الحجاب جهاد وأتمنى ألتزم به.. وحنان ترك أقوى مني

"أنتوا ماتعرفوش أنا مين".. ماذا حدث بين رجال الأمن وإسلام البحيري أثناء القبض عليه؟

الجزء العلوي تحول إلى أشـ.ـلاء.. نجل إسماعيل هنية يكشف تفاصيل جديدة

أمريكا تعلن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

جمال شعبان: طريقة سهلة لمعرفة صحة القلب من قبضة يدك

تفاصيل أقوال شقيقة "فتاة الهرم": عمها مارس معها العلاقة وسجلت له أثناء معاشرتها

الإثنين، 05-08-2024 01:20 م


نشرت وسائل إعلام التحقيقات في القضية رقم 17526 لسنة 2024 جنح الهرم، المتهم فيها شخص بمحاولة اغتصاب ابنة شقيقه، مستغلا غياب زوجته عن المنزل ومحاولا التعدي عليها داخل غرفتها بمنطقة الهرم.

 

واقعة اغتصاب الهرم

 

 

وحصل موقع "القاهرة 24" على نص التحقيقات في القضية، وجاءت أقوال شقيقة فتاة الهرم المعتدى عليها من قبل عملها كالآتي: أنا أخت هبة عبد الفتاح من الأم، واللي حصل أن هبة أبوها اتحبس في شهر 11 اللي فات في قضية تعاطي مخدرات، ومن ساعتها هي جت قعدت في بيت أخونا هيثم.أ.ع. ا، ومراته، وبعدين عمها إسلام اتصل بهبة وهيثم وقال إن أبوها عايزها تروح تقعد معاه وساعتها إحنا شوفنا ده عادي على أساس إنها هتروح تقعد معاه يومين وترجع.

 

وأضافت شقيقة فتاة الهرم: ساعتها هبة راحت تقعد معاه فعلًا من شهر 2 اللي فات والأيام عدت من غير ما ترجع، ولما نيجي تكلمها لقيناها بالتدريج بتكلمنا مدد قليلة ومش بتتصل بينا لدرجة إننا افتكرناها عايزة تبعد عننا، لحد يوم 12/ 4 /2024، لقيت مرات أخويا سارة.ع.ف، كلمتني وقالت لي إن في مصيبة حصلت مع هبة، وحكت لي إن هبة كلمتها وقالت لها إن عمها إسلام تعدى عليها جنسيا وهي في بيته ومش بيخليها عارفة تكلمنا وإنها بعتت لها على الواتساب تسجيل ليه وهو بيحاول يعاشرها وخلتني أسمع التسجيل ده.

 

وتابعت شقيقة فتاة الهرم: وقتها أنا اتخضيت واتصلت بهبة وسألتها قالتلي إنها خايفة وساعتها أنا سمعت إسلام بيدخل عليها والمكالمة مفتوحة، وكان بيحاول يقرب منها وهي تقول له خلاص بقى يا إسلام حرام عليك، فهو خرج وسابها والمكالمة فصلت، بعدين سارة اتصلت بيها وأنا أخذت الموبايل وقلت لهبة تدي الموبايل لإسلام دلوقتي، فهي أدت الموبايل لإسلام وأنا زعقت له وقلت له هبة ترجع لنا حالًا بدل ما نفضحه فراح شتم فيا وفي مرات أخويا وقال لنا أنه هيجيلنا.

 

وواصلت: بعدها بفترة جالنا البيت هو ومراته وهبة وقعد يزعق لنا ويشتمنا وقال لنا إننا كذابين وعايزين نبوظ سمعته وسمعة هبة وكان عايز يضربنا كمان، ومرات أخويا شغلت له التسجيل اللي هبة بعتته ليها، فراح هو واخد الموبايل وكسره وخد موبايلي أنا كمان ورماه على الحيطة بس متكسرش وراح واخد هبة غصب عننا ونزل، وبعدها بشوية لقيت هبة بتكلمنا من موبايل ثاني وقالت لنا إنهم ودوها عند عمتها مديحة.ع.ا.، فأنا كان معايا رقم محمود ابن عمتها مديحة وبعت له التسجيل فعرفت بعدين هو سمعه لـ مديحة وهي صدقت أخيرًا وضربت إسلام بالقلم وطردته، وبعدها اتصلنا بالنجدة وقلنا لهم على اللي حصل وراحوا بيت مديحة وخدوا هبة عشان تعمل المحضر.

إقرأ ايضا

2021_10_17_1_49_59_615

الداعية محمد أبوبكر يرد على زواجه من صاحبة مركز تجميل متبرجة

133-235338-abir-sabry-hijab_700x400

فنانة شهيرة: الحجاب جهاد وأتمنى ألتزم به.. وحنان ترك أقوى مني

2024_8_4_10_32_24_840

"أنتوا ماتعرفوش أنا مين".. ماذا حدث بين رجال الأمن وإسلام البحيري أثناء القبض عليه؟

أخبار متعلقة

ر

قصة محفظ القرآن "العنتيل".. فيديوهات جنسية مع طالباته وفتاة تعمل معه

elaosboa61975-1

القبض على رجل أعمال بتهمة اغتصاب خادمته الأجنبية داخل فيلته بالشيخ زايد

2024-638574358364166774-416

قرار عاجل من النيابة ضد الزوجة المعتدية على حماتها بالشرقية

2024_7_23_14_35_30_76

أول بيان من البحوث الفلكية بشأن أنباء حدوث تسونامي في البحر المتوسط

2024_7_5_1_44_39_525

بعد غضب المصريين.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة النظر في إنتاج فيلم أحمد حلمي

2024_7_23_14_28_39_147

ماذا يحدث على شواطئ مصر؟.. انحسار المياه في 6 محافظات و5 إجراءات عاجلة