تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع سعد أسامة.. والأخير يعلق

قال سعد أسامة، المدعي بتعرضه للاعتداء من قبل الفنان عمرو دياب، إنه راضٍ عن الحكم الذي أصدرته المحكمة بتغريم عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى تعويض أولي قيمته 10 آلاف جنيه.

وأكد "سعد"، في تصريحات صحفية: "الحكم لله أولًا وأخيرًا"، معتبرًا أن القرار أثبت إدانة الفنان في واقعة الضرب.

وأوضح سعد أسامة، أنه لم يحدد بعد ما إذا كان سيستمر في الدعوى المدنية للحصول على تعويض إضافي، مشيرًا إلى أنه سيتشاور مع محاميه لاتخاذ القرار المناسب.

يُذكر أن المحكمة أصدرت حكمًا ببراءة سعد أسامة من التهم المنسوبة إليه في القضية، مع فرض الغرامة على الفنان عمرو دياب.