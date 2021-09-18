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تعويض ضخم.. أول قرار من المحكمة في قضية طبيب فيديو «اسجد للكلب»

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السبت، 18-09-2021 07:05 م
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة طبيب واثنين آخرين، بتهمة التنمر على ممرض بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”طبيب اسجد لكلبي”، لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.
وطلب دفاع الممرض خلال الجلسة اليوم السبت، وأمام المحكمة مليون جنيه تعويضا على الأضرار التي تعرض لها الممرض من قيام الطبيب بالتنمر عليه واستعراض القوة والتقليل منه، والمعروف قانونا بـ”الادعاء مدنيا بمليون جنيه”، كما ادعى اتحاد محامي القليوبية الذي حضر منه مجموعة من المحامين بـ15 ألف جنيه ادعاء مدنيا لكل محام من الحاضرين.
وظهر فيديو الخميس الماضي على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لممرض يأمره الطبيب بالسجود لكلب، وجرى تداول هذا الفيديو على نطاق واسع، وتبين أن الطبيب رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس، وكان بصحبته طبيب آخر وموظف إداري، وقت تنمرهم على الممرض والسخرية منه، وبمواجهتهم  اعترفوا أنهم فعلوا ذلك على سبيل المزاح فقط، وأنهم لم يكن لديهم أي نية للتقليل أو إهانة الممرض.
 

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هذا ما قاله الطبيب الذي أذل ممرضًا وطالبه بالسجود لكلبه أمام النيابة

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الممرض الذي أمره الطبيب بالسجود لكلبه يفجر مفاجأة وينهار(فيديو)

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ننشر فيديو الطبيب الكامل الذي طالب ممرض بالسجود لكلبه