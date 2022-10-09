تعليق ناري من ياسمين عز على انتقادها بسبب نصائحها للزوجات

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افتح قلبك
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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
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ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
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