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تعليق ناري من هاني مهنا علي حضور حمو بيكا وشاكوش زفاف نجلته

هنادي مهنا ومحمد رمضان
هنادي مهنا
 
الأحد، 08-11-2020 10:07 ص إيمان هاني


كشف الموسيقار، هاني مهنا، حقيقة دعوته لمطرب المهرجانات حمو بيكا، في زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.
وقال "مهنا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "كان هناك إجراءات أمنية واحترازية كبيرة على جميع الأبواب المؤدية إلى قاعة الفرح".
وأضاف "منظم الحفل على علاقة بالمطرب عمر كمال، وحب يعمل مفاجأة لهنادي ويعمل فقرة في آخر الحفلة، وكمال من نفسه عزم حسن شاكوش وحمو بيكا علشان يفاجئوا هنادي".
وتابع "كان صعب أنزله من على المسرح أثناء الحفل، ولم أدعو سوى مدحت صالح وتامر حسني ومحمود الليثي وبوسي، ومشفتش شاكوش ولا بيكا على الطبيعة".
واستطرد مهنا قائلًا "حاولت التواصل مع هاني شاكر بعد صدور البيان الاحتجاج من النقابة وشرح حقيقة ما حدث ولكن لم يتم الرد عليا، وسبق ونشرت توضيحًا على جميع المواقع".
وتابع "مينفعش يبقى عندي عمرو موسى ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك واجيبلهم حمو بيكا وشاكوش برضو دي حاجة غريبة"

 

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