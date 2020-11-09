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تعليق ناري من فرج عامر بعد خسارة مرتضى منصور في الانتخابات

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مرتضى منصور وفرج عامر
 
الإثنين، 09-11-2020 08:19 م المصريون

بعد ظهور المؤشرات شبه النهائية في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أظهرت خسارة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، أمام منافسيه، سادت حالة من الشماتة بين البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل فرج عامر رئيس نادي سموحة، يعلق على خسارة الأول في السباق البرلماني، لكن بشكل مختلف.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا:"ليس من الرجولة أن تشمت في احد وليس من الرجولة أن تهاجمه بعد أن يهزم، ولكن كل الرجولة أن تهاجمه وهو في كامل عنفوانةً وهذا ما فعلناه بالحق، ولذلك لن أتحدث في الموضوع اياةً".
وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.
من المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي  32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي  31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا  ومحمود العزب 24791 صوتا.
ستجرى الاعاده لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.
 

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