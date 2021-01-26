تعليق ناري من عبدالله رشدي على الزنا بالفتيات في سن 13 سنة

الثلاثاء، 26-01-2021
03:23 م
الطيب حسين
علق الداعية عبدالله رشدي، على سن فرنسا
قوانين تنص على أن السن القانونية لممارسة الجنس هي الثالثة عشرة.
وقال عبر حسابه على "تويتر": "أعلنت فرنسا
أن السن القانونية لممارسة الجنس هي الثالثة عشرة، فهل صارت فرنسا
بيدوفيليةً أم أن العلمانيَّ العربيَّ متناقض مع نفسه راديكالي في تعامله مع الإسلام فلا ينظر إلا تحت قدميه، فتراه يرفض الزواج المُبكِّر لأنه ظلم للمرأة لكنه يدعم الزنا
المُبَكِّر لأنه حقٌّ فرنسيٌّ للمرأة!؟".
وحازت التغريدة على تفاعل واسع، تزامنًا مع اتخذا تبني فرنسا
عدة إجراءات مثيرة للجدل خلال الآونة الأخيرة.