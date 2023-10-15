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تعليق ناري من أحمد موسى عن عدم إعلان محمد صلاح تعاطفه مع غزة

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موسى وصلاح
الأحد، 15-10-2023 08:13 ص


علق الإعلامي أحمد موسى، على موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من دعم القضية الفلسطينية.

‏وكتب أحمد موسى، عبر تويتر: “شيء غريب.. الحملة التي تستهدف نجمنا العالمي محمد صلاح، لدعم الشعب الفلسطيني .. محمد صلاح مثل كل المصريين لا يحتاج للمزايدة علي مواقفه.. اتركوا كل شخص له كامل الحرية في اتخاذ قراره المناسب في الوقت الذي يراه مناسبا وأقول للجان  الممولة لا تفرضوا رؤياكم وتنظيركم علي غيركم .. فخورين بابن مصر”.

وخسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

 

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة “‘إكس”، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.

 

ونافس سون هيونج، على الجائزة كل من: محمد صلاح (ليفربول) - - كيران تريبير (نيوكاسل) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) - جارود بوين (وست هام).

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